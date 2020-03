Zeigt sich Mikaela Spielberg (24) jetzt einsichtig? In der vergangenen Woche sorgte die Tochter des Hollywood-Regisseurs Steven Spielberg (73) für Negativschlagzeilen. Sie soll gegenüber ihrem Verlobten Chuck Pankow gewalttätig geworden sein und ist daraufhin verhaftet worden. Wenige Stunden später wurde sie gegen Kaution allerdings wieder freigelassen. Schon kurz nach diesen Vorfällen verkündete Mikaela jetzt, keinen Alkohol mehr zu trinken und trocken zu sein.

Auf Instagram offenbarte die 24-Jährige ihren knapp 78.000 Followern, dass sie sich dazu verpflichtet habe, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Sie feiere nun, bereits eine Woche trocken zu sein. "Ich navigiere mich durch meine eigenen Ängste, wie ein ahnungsloser Profi", schrieb sie in der Bildunterschrift. Dazu bat Mikaela ihre Fans, ihr gute und liebevolle Energie zu senden, die sie dann versuche, in die Welt hinaus zu tragen. "Ich versuche wirklich, die Beziehung zu meinem Körper zu verbessern und Selbstsicherheit und echte Vorsicht an den Tag zu legen", erklärte sie weiter.

Zu Beginn des Monats brachte sich Mikaela mit einem anderen pikanten Thema ins Gespräch. Sie soll eine berufliche Zukunft als Pornodarstellerin planen. "In der Erotik-Branche kann ich andere befriedigen und das fühlt sich gut für mich an, da ich mich selbst dadurch nicht verletzt oder missbraucht fühle", erläuterte sie ihren Wunsch.

Instagram / peacemakerdarts Mikaela Spielberg und Chuck Pankow

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg

