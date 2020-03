Die legendäre Met Gala wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Das Event im New Yorker Metropolitan Museum ist damit nicht die einzige Veranstaltung, die auf ein unbestimmtes Datum verschoben werden musste. Auch andere Termine wurden aufgrund der neuartigen Lungenkrankheit abgesagt. So auch viele Konzerte, die durch die hohe Ansteckungsgefahr nicht stattfinden werden. Trotz der jahrzehntelangen Tradition – die Met Gala findet dieses Jahr vorerst nicht statt.

Wie die Vogue berichtet, heißt es in einer internen Nachricht an die Mitarbeiter des Museums: "Alle Programme und Veranstaltungen werden bis zum 15. Mai abgesagt oder verschoben." Zusätzlich meldet sich die US-Vogue-Chefin Anna Wintour (70), die das Event seit 1995 organisiert. Zu der Vorsichtsmaßnahme schreibt sie: "Aufgrund der unumgänglichen und verantwortungsvollen Entscheidung des Metropolitan Museums seine Türen zu schließen, werden About Time und die Eröffnungsgala nicht wie geplant stattfinden."

Die erste Met Gala, damals noch als einfaches Benefitzdinner, wurde 1948 veranstaltet. In seiner gesamten Geschichte kam es bisher erst zwei Mal vor, dass die Abendveranstaltung abgesagt werden musste, wie People berichtet. So fand die Met Gala weder im Jahr 1963 nach der Ermordung von John F. Kennedy statt, noch 2002 nach dem 9/11-Anschlag auf das World Trade Center.

Anzeige

ActionPress Kylie und Kendall Jenner, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Anna Wintour auf der Met Gala 2019

Anzeige

Getty Images "Fantastic Beasts"-Star Ezra Miller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de