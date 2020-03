Die Corona-Krise zieht weitere Kreise! Aus Angst vor Ansteckung mit dem Virus wurden bereits weltweit zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen: In Deutschland wie auch in den USA finden zum Beispiel TV-Shows ohne Publikum statt und auch viele Filmstarts wurden nach hinten verschoben. Auch Musik-Fans müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Topstars wie Billie Eilish (18), Taylor Swift (30) und Co. sagen ihre Tourneen und Auftritte ab!

Die "bad guy"-Interpretin teilte diese Woche auf Twitter mit: "Es ist sehr traurig, aber die Termine für die "Where Do We Go?"-Tour für Nordamerika wurden bis auf Weiteres verschoben. Details werden in Kürze bekannt gegeben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit", schrieb die 18-Jährige auf der Social-Media-Plattform. Taylor sollte am fünften April eigentlich beim March Madness Music Festival auftreten, doch das Event wurde ebenfalls abgesagt. Celine Dion (51) befindet sich aktuell auf großer Welttournee – diese wird aber vorerst bereits am 24. März enden – ursprünglich waren noch Auftritte bis Ende April geplant.

Bei den deutschen Musikern sieht es nicht anders aus. So postete unter anderem Michael Schulte (29) am Donnerstag auf Instagram: "Schweren Herzens müssen wir leider unsere 'highs & lows'-Tour aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus verschieben." Das mache ihn sehr traurig, aber aufgrund der aktuellen Beschlüsse und Handlungsempfehlungen sei eine sinnvolle Durchführung der Tour leider nicht möglich.

Anzeige

Neilson Barnard / Staff / Getty Images Taylor Swift bei der Premiere von "Taylor Swift: Miss Americana"

Anzeige

Getty Images Celine Dion während ihrer "Courage"-Tour in Quebec City

Anzeige

Getty Images Michael Schulte bei den 70. Bambi-Awards

Wie findet ihr es, dass Konzerte abgesagt werden? Eine wirklich gute Vorsichtsmaßnahme! Echt übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de