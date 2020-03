Der Juventus-Turin-Kicker Daniele Rugani und seine Partnerin Michela Persico wurden kürzlich beide positiv auf das Coronavirus getestet – nun belastet das Paar die Frage, wie es ihrem ungeborenen Kind gehen wird! Dem Fußballstar und der Sportjournalistin gehe es nach der Diagnose sehr gut, sie hätten bislang keine bis sehr milde Symptome. Allerdings ist Danieles Freundin derzeit im vierten Monat schwanger und macht sich trotz Entwarnung der Ärzte große Sorgen!

"Ich kann kaum darüber sprechen. Im Moment muss ich verstehen, was passieren wird. Ich hoffe, dass das Virus die Schwangerschaft nicht beeinträchtigt", äußerte Michela nun gegenüber der italienischen Zeitung Chi. Zwar hätten ihr die Mediziner versichert, dass es dem Kind gut gehe, selbstverständlich bleiben bei der werdenden Mutter dennoch Bedenken: "Versetzt euch mal in meine Lage: Ich habe unendliche Angst!"

Sicherheitshalber befinden sich die baldigen Eltern in getrennter Quarantäne. Ihre Mitmenschen fordern sie zudem via Social Media auf, zu Hause zu bleiben und warnen vor einer noch schnelleren Ausbreitung des Virus. Noch dazu war vor der Pandemie gar nicht bekannt, dass der Sportler zum ersten Mal Vater wird. "Wir waren gerade dabei, zu überlegen, wann wir die Schwangerschaft öffentlich machen. Es sollte ein Moment der Freude sein, stattdessen hat uns das Leben so betrogen", stellte Michela weiterhin resigniert fest. Sie sei aber zuversichtlich, dass sie sich wieder aufrappeln werden.

Instagram / michelapersico Michela Persico und Daniele Rugani im Februar 2020

Instagram / michelapersico Michela Persico im Februar 2020

Instagram / michelapersico Daniele Rugani und Michela Persico



