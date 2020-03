Auch Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) müssen sich während der Coronavirus-Krise anpassen! Aktuell verändert sich der Alltag der Menschen innerhalb und außerhalb Europas rasant. Aufgrund der sich ausbreitenden Lungenkrankheit Covid-19 werden Schutzmaßnahmen getroffen, die das öffentliche Leben stark einschränken. Unter anderem werden in vielen Länder die Schulen geschlossen. So auch in Großbritannien, weshalb George und Charlotte nun von zu Hause aus lernen müssen.

Wie People berichtet, soll ein Sprecher der Thomas’s London Day School verkündet haben: "Aufgrund der ansteigenden Anzahl an Schülern und Angestellten, die aufgrund der Coronavirus-Situation der Schule fernbleiben, hat die Thomas’s London Day School entschieden, ab Freitag, den 20. März, auf das Fernlernen umzusteigen." Die Schüler sollen über Online-Kurse unterrichtet und dabei von ihren Eltern betreut werden.

Schon Ende Februar hatte die Schule die Coronavirus-Thematik sehr ernst genommen. Nachdem vier Kinder von einer Norditalien-Reise wiedergekommen waren, hatten zwei von ihnen Erkältungssymptome gezeigt. Daraufhin waren alle vier Schüler nach Hause in die Selbstisolierung geschickt worden.

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in London im September 2019

Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit Prinz George und Prinzessin Charlotte im Dezember 2019



