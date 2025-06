Wie Papa: Prinz George soll in Williams Fußstapfen treten

Prinz George (11), der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), wird zukünftig das renommierte Eton College besuchen. Dies wurde jetzt offiziell aus Kreisen der Königsfamilie bestätigt. Die Schule, die nur eine kurze Fahrt von seinem Zuhause in Windsor entfernt liegt, wird für den potenziellen zukünftigen König ein entscheidender Abschnitt seines Lebensweges sein. George, der am 22. Juli seinen zwölften Geburtstag feiert, soll damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der ebenfalls in Eton ausgebildet wurde. Die jährlichen Kosten für diese renommierte Institution betragen über 60.000 Euro.

Dass die Wahl auf Eton fiel, kommt nicht überraschend. Bereits im vergangenen Jahr wurde George dort bei einem Besuch gesichtet. Prinz William und Prinzessin Kate haben nach Berichten von Insidern gegenüber Mail on Sunday verschiedene Optionen in Betracht gezogen, letztendlich jedoch entschieden, dass Eton der beste Ort für ihren Sohn ist. Die Schule verfügt über eine lange Tradition und Bildungsgeschichte und war bereits Anlaufpunkt für zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie. Auch Prinz Harry (40) besuchte Eton, ebenso wie Verwandte von Queen Elizabeth II. (✝96). Dieser Schritt soll George auf seine späteren Aufgaben als Royal und künftiger britischer König vorbereiten.

Die Nachricht von Georges Ausbildungsweg reiht sich in eine Reihe von Ereignissen ein, die seinen Status als wichtiger Teil der britischen Monarchie festigen. Bereits im Juli wird eine weitere Tradition wirksam: Der junge Prinz darf nicht mehr mit seiner Familie gemeinsam fliegen. Hintergrund ist eine Regelung, die das Risiko minimieren soll, dass mehrere der wichtigsten Thronfolger bei einem Unfall betroffen sind. Diese Regelung betont die Verantwortung, die George als Mitglied der Royals bereits in jungen Jahren übernimmt. Der Übergang nach Eton zeigt deutlich, wie intensiv er auf seine spätere Rolle vorbereitet wird.

Getty Images Prinz George und Prinz William im Oktober 2023

Getty Images Prinz George und Prinz William, Mai 2025

Getty Images Prinz George im Juni 2024