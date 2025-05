Royale Unterstützung: Prinz William kickt in Schottland los

Prinz William (42) hat bei einem Überraschungsbesuch in Leith, einem Stadtteil von Edinburgh, seine Fußballkünste unter Beweis gestellt. Der Royal war am 21. Mai in Schottland, um die neue Partnerschaft zwischen seiner Royal Foundation und der Organisation Street Soccer Scotland zu feiern. Bei einem Besuch im Leith Community Centre unterhielt sich William mit Spielern und Fußballtrainern, von denen viele schwierige Lebensumstände wie Obdachlosigkeit erlebt haben. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, selbst einen Elfmeter zu schießen – und das, obwohl er im Anzug auftrat. Nach einem ersten Fehlschuss landete sein zweiter Versuch laut The Mirror jedoch im Netz, was bei den Zuschauern für begeisterte Jubelrufe sorgte.

Street Soccer Scotland wurde 2009 gegründet und nutzt Fußball, um Menschen mit schlechter psychischer Gesundheit, Suchtproblemen oder sozialer Isolation zu unterstützen. William lobte das Projekt, das mit seiner Stiftung nun Pläne verfolgt, das Leith Community Centre zu revitalisieren und der lokalen Gemeinschaft neue Perspektiven zu schaffen. Ziel der Initiative "Leith United" ist es, durch Sport soziale Verbindungen zu stärken und benachteiligten Personen einen Ort zu bieten, an dem sie Zugehörigkeit finden können. "Wir sind so glücklich, die Unterstützung der Royal Foundation zu haben", erklärte David Duke, Gründer von Street Soccer Scotland. William selbst, ein großer Fan des Fußballvereins Aston Villa, wurde während seines Besuchs sogar mit einem zur Mannschaft passenden Kunstwerk überrascht.

Fußball hat für den Prinzen schon lange eine besondere Bedeutung. Seine Leidenschaft für den Sport entwickelte er als Kind, als Freunde ihn zu einem Aston-Villa-Spiel mitnahmen. Seitdem ist er nicht nur begeisterter Anhänger, sondern bringt den Sport auch an seine Familie heran. Gemeinsam mit seinem ältesten Sohn, Prinz George (11), wurde William in der Vergangenheit bei mehreren Spielen der Premier League gesichtet, wo die beiden ausgelassen jubelten. Er verriet sogar lachend, dass sein jüngster Sohn Prinz Louis (7) derzeit fünf verschiedenen Vereinen die Treue schwört. Trotz all dieser Fußballbegeisterung ist es vor allem das Engagement für benachteiligte Menschen, das William am Herzen liegt – und seine Vision, durch Community-Projekte wie in Leith eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Getty Images Prinz William schießt einen Elfmeter bei einem Wohltätigkeitsevent im Mai 2025 in Leith, Schottland

Getty Images Prinz George und Prinz William im Oktober 2023

