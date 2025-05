So wird Prinz George auf spätere Rolle als König vorbereitet

Prinz George (11) hat am Montag mit einer überraschenden Premiere für Aufsehen gesorgt: Der Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate erschien gemeinsam mit seinen Eltern bei einer feierlichen Teeparty im Buckingham Palace anlässlich des VE Day. Der elfjährige Thronfolger mischte sich unter die Veteranen des Zweiten Weltkriegs, hörte aufmerksam zu und stellte neugierig Rückfragen zu deren Geschichten. Mit dabei war sein Vater Prinz William, während Mutter Kate ein Gespräch mit weiteren Kriegsteilnehmern führte. Dass George im eleganten blauen Anzug erstmals bei einem solchen offiziellen Anlass anwesend war, gilt als deutliches Zeichen: Die royale Familie führt ihren Ältesten nun behutsam an seine zukünftigen Pflichten als König heran.

Schon länger arbeiten William und Kate offenbar daran, George langsam mit der außergewöhnlichen Rolle vertraut zu machen, die ihn eines Tages erwartet. Wie Biograf Robert Lacey (81) in seinem Buch "Battle of Brothers" berichtet, wollten die Eltern ihrem Sohn das gewaltige Thema Thronfolge in einem von ihnen gewählten, behutsamen Rahmen erklären – angeblich habe dies um seinen siebten Geburtstag im Sommer 2020 stattgefunden. Seither wird George gezielt auf repräsentative Aufgaben vorbereitet, etwa durch erste offizielle Auftritte an der Seite seiner Eltern. Royal-Experten betonen, dass George künftig nicht mehr gemeinsam mit seinem Vater fliegen dürfte, sobald er zwölf wird – eine Vorsichtsmaßnahme zur Sicherung der Thronfolge.

Privat bemühen sich William und Catherine laut einem Insider aus dem Palast um ein Gleichgewicht zwischen Normalität und königlicher Vorbereitung. "William und Kate machen alles richtig, indem sie ihn schützen, damit er eine möglichst normale Kindheit erleben kann, lassen ihn aber auch in seine künftigen Aufgaben hineinschnuppern", berichtet die Quelle gegenüber People. Hinter den Kulissen gilt Prinz George als höflich, neugierig und kreativ – Eigenschaften, die ihm bei seiner künftigen Rolle als Monarch helfen dürften. Fotos des Tee-Empfangs zeigen einen selbstbewussten, freundlich lächelnden Jungen, der nicht nur die Herzen der Gäste, sondern auch die Sympathien der Öffentlichkeit zu gewinnen scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George und ein Veteran, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2025

Anzeige Anzeige