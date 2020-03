Die Fußball-Welt hat einen tragischen Todesfall zu betrauern! Peter Whittingham (✝35) war eine der Kicker-Legenden bei Cardiff City. Bis 2017 spielte er insgesamt zehn Jahre lang für den Verein als Mittelfeldspieler und stieg mit dem Club sogar in die Premier League auf. Am 7. März wollte der 35-Jährige den Abend in einem Pub im britischen Barry ausklingen lassen. Dabei kam es zu einem Unfall, bei dem Peter nach bisherigen Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Am Donnerstag ist der Ex-Profi an den Folgen des heftigen Sturzes verstorben.

Peters ehemaliger Verein machte die traurige Nachricht auf Twitter öffentlich und brachte gleichzeitig in dem Statement die Trauer über seinen Tod zum Ausdruck. Als Spieler habe er sich stets durch Talent, Leichtigkeit und Demut hervorgetan, aber nicht nur der Club betrauere den Verlust – ganz Cardiff empfinde es als schmerzlich, dass Peter viel zu früh starb. "Die Nachricht von Peters plötzlichem und vorzeitigem Tod hat uns bis in unser Fundament erschüttert. Unsere Liebe gilt seiner Frau Amanda, ihrem kleinen Sohn und ihrer Familie."

In dieser äußerst schwierigen Zeit soll die Privatsphäre seiner Frau und seines Kindes besonders respektiert werden. Peter sei nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere in erster Linie ein fürsorglicher Vater gewesen. Der Brite hinterlässt nicht nur einen Sohn – seine Liebste ist derzeit auch noch schwanger.

Getty Images Peter Whittinghamim Oktober 2009 in Watford

