Liebesdrama bei Angelica Ross! Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle in der Serie "Pose" bekannt. Sie hat aber auch etliche Follower auf ihren Social-Media-Accounts – und genau dort musste sie jetzt eine ziemlich üble Überraschung erleben. Eigentlich wollte Angelica ihre Fans nur an ihrem neuen Liebesglück teilhaben lassen und veröffentlichte ein paar süße Schnappschüsse mit ihrem neuen Freund. Über ihre Follower musste sie dann aber erfahren, dass der neue Mann an ihrer Seite eine Verlobte und ein Kind hat!

Auf Twitter veröffentlichte die 39-Jährige die gemeinsamen Aufnahmen von sich und ihrem neuen Freund. Den Namen ihrer vermeintlich großen Liebe verriet sie zwar nicht, sie schrieb aber, wie sehr sie ihn vermisst und wie schwer es ihr fällt, aufgrund der Corona-Isolation gerade nicht bei ihm zu sein. Diese Sehnsucht hielt allerdings nicht lange an. Schon einen Tag später kommentierte sie ihren Beitrag nämlich so: "Das Internet ist unglaublich. Ich habe den ganzen Morgen über mit der Mutter seines Sohnes und seiner Verlobten gesprochen. #PlotTwist!"

Wie sie genau von dem offenbar geheimen Doppelleben ihres Freundes erfahren hat und wie es danach weiterging, wollte Angelica eigentlich in einem Instagram-Live-Video verraten. Kurze Zeit später schrieb sie allerdings, dass sie sich dazu zurzeit noch nicht in der Lage fühle.

Anzeige

Getty Images Angelica Ross bei den Truth Awards

Anzeige

Getty Images Angelica Ross beim Embrace Ambition Summit, 2020

Anzeige

Getty Images Angelica Ross auf der Fashion Week in Paris, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de