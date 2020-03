Katia Saalfrank (48) ist zurück! Die Pädagogin war jahrelang als Familienberaterin in dem Coaching-Format Super Nanny im TV zu sehen. 2011 war dann alles vorbei und Katia zog sich aus dem Fernseh-Business zurück. Seitdem war sie als Glückstrainerin für das Onlinecoaching "My Better Life" aktiv und begleitete die User in dem Bereich Beziehungen. Jetzt gibt es für ihre Fans Grund zur Freude: Katia ist jetzt wieder im Fernsehen zu sehen!

Der Sender RTL hat verkündet, dass die 48-Jährige bereits am kommenden Freitag in einer Sendung auftreten wird: Katia wird in einer Call-In-Show zu Gast sein. Am 27. März wird sie von 13:00 bis 14:00 Uhr Moderatorin Katja Burkard (54) in der Sendung besuchen. Während des einstündigen Programms können Zuschauer ihre Fragen, Sorgen und Anliegen zur aktuellen Situation mit ausgewiesenen Experten besprechen.

Die Eltern- und Familienberaterin wird für viele immer die "Super Nanny" bleiben. Vor einigen Jahren offenbarte sie gegenüber Promiflash, dass sie auch nach ihrem Ausstieg aus der Unterhaltungsbranche noch um Rat gefragt wird. An einen besonders niedlichen Vorfall erinnerte sie sich gerne zurück: "Ein kleines Mädchen, das mal um die Ecke gestürmt kam und sagte: 'Mensch, kannst du nicht mal meiner Mama sagen, dass ich abends noch nicht müde bin, wenn ich schlafen soll.'"

Instagram / katiasaalfrank Katia Saalfrank, "Super Nanny"-Star

Instagram / katiasaalfrank Die Pädagogin Katia Saalfrank

Instagram / katiasaalfrank Katia Saalfrank 2019



