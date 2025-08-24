Dua Lipa feiert 30. Geburtstag in transparentem Netzkleid

Dua Lipa (30) setzt an ihrem 30. Geburtstag ein Zeichen. Um den großen Tag zu feiern, wählt die "New Rules"-Interpretin ein gewagtes Outfit, wie Fotos auf ihrem Instagram-Account zeigen. In einem transparenten, bordeauxfarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt strahlt die Sängerin bei einem Dinner im Kreis ihrer Liebsten. Die Schnappschüsse zeigen sie mit leuchtendem Teint und dunklen, offenen Haaren, während sie die Feierlichkeiten genießt. Auch ein Foto mit ihrem Verlobten Callum Turner (35) schafft es in die Auswahl: Es zeigt die Turteltauben Wange an Wange mit fröhlichen Mienen.

Vor 88 Millionen Followern teilte Dua außerdem eine rührende Botschaft, in der sie voller Dankbarkeit auf ihre 20er zurückblickte und ihren Eltern für deren Unterstützung Tribut zollte. "Die letzten zehn Jahre waren die unglaublichste Reise, die ich mir jemals hätte träumen lassen. Meine 20er waren pure Magie. Nicht ohne Herausforderungen oder unangenehme Momente, aber voller Liebe, Freude und Lektionen – mehr als ich mir jemals hätte vorstellen können", schwärmt die Britin.

Dua und Callum genossen ihre Beziehung erst abseits der Öffentlichkeit. Anfang 2024 kamen die ersten Dating-Gerüchte um die Musikerin und den Schauspieler auf. Nach vielen gemeinsamen Urlauben, Red-Carpet-Auftritten und Andeutungen bestätigte die Brünette im Juni dieses Jahres ihre Verlobung im Gespräch mit Vogue. "Ja, wir sind verlobt. [...] Es ist ein wirklich besonderes Gefühl, zu wissen, dass man den Rest seines Lebens mit seinem besten Freund verbringen möchte", schwärmte Dua.

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025