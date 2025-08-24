Nach seiner Trennung: Pietro Lombardi performt wieder

Pietro Lombardi (33) steht nach einer turbulenten Woche wieder im Rampenlicht. Am vergangenen Sonntag ließ Laura Maria Rypa (29), die Ex-Partnerin des Sängers und Mutter von zwei seiner drei Söhne, verlauten, dass sie nun als Paar getrennte Wege gehen. Doch nur wenige Tage später kehrte Pietro mit einem großen Konzert in Bad Elster auf die Bühne zurück. Trotz des Trennungsschmerzes, zu dem er sich bisher nicht öffentlich geäußert hat, zeigte sich der Musiker professionell. "Er hat echt super abgeliefert", berichtete ein Fan am Rande des Konzerts im RTL-Interview begeistert und fügte hinzu: "Man hat ihm nichts angemerkt vom Trennungsschmerz."

Das Konzert, das ihm sicherlich einiges abverlangte, war dennoch ein voller Erfolg. Mit Songs wie "Phänomenal" sorgte der DSDS-Sieger von 2011 für mitreißende Stimmung und interagierte immer wieder mit seinem Publikum. Er holte sogar einen Fan auf die Bühne. Beim Anblick eines Fan-Plakats wünschte er sich trotz allem "romantische" Stimmung. Kurz entschlossen dichtete er einen Song für Pia und Mia – und sorgte damit für ausgelassenen Jubel im Publikum. Obwohl viele Zuschauer ihn als gut gelaunt wahrnahmen, bemerkten einige langjährige Anhänger, dass er "ein bisschen kämpfte", insbesondere bei den emotionaleren Titeln, die er performte. Doch seine Fans, die ihm so viel bedeuten, ließen Pietro an diesem Abend kaum eine Chance, sich von negativen Gefühlen mitreißen zu lassen.

Die letzten Tage waren für den Sänger geprägt vom Balanceakt zwischen Karriere und Familie. Nach der Trennung war Pietro, trotz aller Umstände, bei der Geburtstagsfeier seines jüngsten Sohnes Amelio präsent und verbrachte Zeit mit ihm und der Familie. Es scheint, dass ihm der Kontakt zu seinem Nachwuchs auch in schwierigen Zeiten Kraft gibt. Während Laura Maria ihre neue Lebenssituation verarbeitet, bleibt Pietro ein engagierter Vater, der trotz Trennung versucht, für ein harmonisches Umfeld zu sorgen. Sein unermüdlicher Einsatz, sowohl auf der Bühne als auch privat, zeigt, wie wichtig ihm die Menschen sind, die ihm nahe stehen. Er hat auch noch Kontakt zu seinem Sohn Alessio, der 2015 aus der Beziehung mit Sarah Engels (32) hervorging.

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016