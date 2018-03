Als Super Nanny erreichte Katia Saalfrank (45) im TV Kultstatus. Sieben Jahre lang griff sie Familien bei der Kindererziehung unter die Arme. 2011 war dann alles aus – Katia zog sich aus dem TV-Business zurück. Doch seitdem hat die Autorin natürlich nicht die Füße hochgelegt. Inzwischen ist Katia als Glückstrainer für das Onlinecoaching "My Better Life" aktiv. Ihr Hauptbereich dort? "Ich begleite den User in dem Bereich Beziehungen", verriet sie im Promiflash-Interview. Bei diesem Thema kennt sich der ehemalige TV-Star nämlich nicht nur beruflich bestens aus: "Ich bin mit meinem Mann jetzt 25 Jahre verheiratet und immer noch und immer wieder sehr glücklich", gestand sie grinsend.



