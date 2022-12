Schock: Katia Saalfrank hat sich nach 30 Jahren Ehe getrennt

Überraschende News von Katia Saalfrank (51)! Die Pädagogin half vielen Eltern in ihrer Show Die Super Nanny mit der Kindererziehung im TV. Sie selbst ist vierfache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Christian Saalfrank hat sie vier Söhne, die mittlerweile erwachsen sind. Allzu viel gaben sie über ihr Privatleben bisher nicht bekannt. Jetzt wurde aber publik: Katia und ihr Mann haben sich nach 30 gemeinsamen Jahren getrennt!

Das will Bild erfahren haben. Nach 30 Ehejahren sollen Katia und Christian die Scheidung eingereicht haben. Trotz Trennung scheinen sich die TV-Bekanntheit und der Kulturmanager immer noch gut zu verstehen. Auf ihrer gemeinsamen Website, auf der sie ihre Vorträge über Familie, Partnerschaft und Co. vermarkten, sieht es so aus, als würden sie auch weiterhin zusammen arbeiten.

Eigentlich schienen Katia und ihr Noch-Ehemann unzertrennlich zu sein. In einem seltenen Interview im Jahr 2013 sprach sie über ihre Beziehung, die jahrelang auch als Fernbeziehung funktionieren musste. "Wir stehen jeden Montag um 5 Uhr auf. Dann fahre ich meinen Mann um halb sechs zum Bahnhof. Und am Donnerstagabend kommt er wieder. Ansonsten skypen und telefonieren wir viel", schilderte sie. Der Grund für das Liebes-Aus ist nicht bekannt.

