Melanie Müller (31) postet ein neues Bild mit ihrer kompletten Familie! Seit vergangenem Oktober ist das Glück der Ballermann-Sängerin und ihres Mannes Mike Blümer perfekt. Nach Tochter Mia Rose (2) bekamen sie mit Matty auch einen Sohnemann geschenkt. Mit niedlichen Schnappschüssen hält die Sängerin ihre Fans über ihren Mami-Alltag auf dem Laufenden. Auf einem neuen Bild lacht sie nun mit ihren Liebsten die Sorgen der aktuellen Gesundheitslage weg.

Auf Mellis neuem Instagram-Pic strahlt sie gemeinsam mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Nachwuchs in die Linse. "Kurz vorm Durchdrehen noch mal in die Kamera lachen", kommentierte die 31-Jährige den Schnappschuss und spielt damit offenbar auf die aktuelle Situation zu Hause an. Denn da momentan sämtliche Kindertagesstätten geschlossen haben, befinden sich ihre beiden Kids daheim. Gegenüber Promiflash gestand die Blondine: "Viele drehen durch, weil die Kinder zu Hause sind, wir natürlich nicht – um Gottes willen. Aber es ist natürlich schon eine andere Situation und meine Laune ist seit zwei, drei Tagen echt im Keller."

Dass Melanie und ihre Familie aber auch in dieser Zeit den Kopf nicht hängen lassen, zeigt dieses Bild allemal – und das kommt bei ihren Followern bestens an. In den Kommentaren hagelte es zahlreiche liebevolle Worte für das Quartett. "Ihr seid so süß zusammen" oder "So ein tolles Foto", schrieben unter anderem zwei User.

