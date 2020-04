Colbie Caillat (34) und Justin Young, das Musiker-Traumpaar, hat sich vor beinahe elf Jahren kennengelernt. Seither ist das Duo unzertrennlich. 2015 krönten sie ihr Glück sogar mit einer Verlobung. Die Liedermacherin wollte allerdings keine großartige Hochzeit planen, sondern lieber irgendwann durchbrennen. Genau so spontan, wie sie das Jawort geben wollte, überrascht die Sängerin nun mit dieser Schocknachricht: Die beiden haben am Donnerstagabend verkündet, dass sie getrennte Wege gehen.

Die "Bubbly"-Hitmacherin bestätigte die Trennung mit einem Post auf Instagram. Dort schreibt sie: "Es ist schwierig, dies mitzuteilen, aber wir wollen ehrlich sein. Nach zehn wunderbaren Jahren haben Justin und ich unsere Beziehung beendet." Das Californiagirl und der Gitarrist wollen versuchen trotzdem Freunde zu bleiben. "Es wird schwer sein, aber oft ist die schwierigste Entscheidung die richtige Wahl, die es jedem von uns ermöglicht, sich weiter zu entwickeln", fährt sie in ihrem Statement fort.

Die Frage, die sich viel Fans nach der Trennung nun stellen: Was passiert mit ihrer 2018 gegründeten Band "Gone West"? "Wir werden weiterhin zusammenarbeiten und gemeinsam Musik machen, wie wir es immer getan haben", beruhigt die "Brighter Than the Sun"-Interpretin ihre Follower.

Getty Images Colbie Caillat performt in NYC im April 2019

Getty Images Colbie Caillat bei einem Brunch in NYC im März 2019

Getty Images Justin Young, Colbie Caillat, Nelly Joy und Jason Reeves von der Band "Gone West" im Dezember 2018



