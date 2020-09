Colbie Caillat (35) hat einen neuen Lebensentwurf für sich entdeckt. Erst im vergangenen April wurde bekannt, dass sich die Sängerin und ihr Partner Justin Young getrennt und ihre Verlobung nach insgesamt fünf Jahren gelöst haben. Bis kurz bevor die 35-Jährige das Liebes-Aus überraschend bekannt gegeben hatte, galten die Musiker noch als unzertrennliches Traumpaar. Mittlerweile kann sich die "Bubbly"-Interpretin aber offensichtlich ohnehin nicht mehr vorstellen, jemals vor den Traualtar zu schreiten!

Im "Better Together"-Interview mit Maria Menounos (42) erzählte Colbie jetzt, wieso sie zur Hochzeits-Pessimistin mutiert ist: "Als ich jünger war, dachte ich noch, dass ich mal heiraten und Kinder haben werde. Seit den letzten fünf Jahren hatte ich aber kein Interesse mehr am Heiraten." Wenn die Singer-Songwriterin jemanden liebe, brauche sie keine Zeremonie, um dies zum Ausdruck zu bringen – diesen Entschluss habe sie damals schon kurz nach ihrer Verlobung gefasst.

Und auch, warum der Bühnenstar keinen Nachwuchs haben möchte, verriet er in dem intimen Interview: "Ich weiß nicht, ob ich Kinder wirklich genug mag, um diese Verantwortung zu übernehmen. Eine Familie zu haben klingt zwar wunderschön, aber Reisen und frei sein ist auch toll." Insgesamt hänge es davon ab, wen die gebürtige Kalifornierin noch kennenlerne – und vor allem wann.

Getty Images Justin Young und Colbie Caillat

Instagram / colbiecaillat Colbie Caillat im Februar 2020

Getty Images Colbie Caillat, Sängerin

