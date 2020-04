Evgeny Vinokurov (29) wird bei Let's Dance schmerzlich vermisst. Im Jahr 2019 war der Profi mit Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (31) ins Rennen gegangen. Die beiden hatten es hinter Pascal Hens (40), Ella Endlich (35), Benjamin Piwko (39) und Nazan Eckes (43) auf den fünften Platz geschafft. In der diesjährigen 13. Staffel war von Evgeny allerdings keine Spur – bis er vergangenen Freitag plötzlich in der Show auftauchte. Jetzt klärt der gebürtige Russe auf, warum die Sendung derzeit ohne ihn auskommen muss.

In Show sechs durfte Evgeny gemeinsam mit seiner Partnerin Nina zeigen, was tänzerisch wirklich in ihm steckt. Die beiden legten eine Profi-Kür aufs Parkett. Im Anschluss an die Darbietung erklärte der ehemalige Unternehmensberater dann auch endlich, warum er aktuell nicht zum "Let's Dance"-Cast zählt: "Ich habe mich dazu entschieden, wieder Turnier zu tanzen und es gibt halt viele Turniere in diesem Zeitraum von drei Monaten, deshalb musste ich leider eine Entscheidung treffen."

Evgeny gab allerdings an, seine "Let's Dance"-Zeit total zu vermissen. Für Moderatorin Victoria Swarovski (26) Grund genug für die Frage: "Also, du kommst wieder zurück?" Die Antwort des Ex-Verlobten von Christina Luft (30): "Hoffentlich!"

Getty Images Evelyn Burdecki and Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Studio in Köln

Joshua Sammer/Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show 2019



