Evgeny Vinokurov und Christina Hänni zoffen sich im Netz

Evgeny Vinokurov (34) ließ auf Instagram tief in seine Seele blicken und verärgerte damit eine langjährige Wegbegleiterin. In einem Post sprach er über Dinge, die er in seinem Leben bereut. "Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln, 2011 war so ein Moment. Ich habe mich aus Loyalität entschieden – und nicht für meine sportliche Weiterentwicklung. Heute bereue ich das. Nicht, weil ich weiß, dass es mit jemand anderem besser gelaufen wäre, sondern weil ich es nicht mal versucht habe", verriet er seinen Fans. Zu diesem Zeitpunkt war Christina Hänni (35) seine Partnerin – auf der Tanzfläche und in der Liebe.

Die Profitänzerin findet die Anspielung ihres Ex-Verlobten alles andere als harmlos. Auf Evgenys Post antwortet sie: "Wow. Das hätte man sich auch sparen können. Aber gut, das hier zu erfahren. 13 gemeinsame erfolgreiche Jahre waren anscheinend nicht ausreichend." Die Ehefrau von Luca Hänni (30) scheint damit mit ihrem Ex abgeschlossen zu haben. "Alles Glück der Welt bei deiner persönlichen Weiterentwicklung", schießt sie in ihrem Kommentar hinterher.

Christina und Evgeny waren bis zu ihrer Trennung in der Tanz- und Promiwelt ein echtes Traumpaar. Von 2005 bis 2016 tanzten sie gemeinsam bei Wettkämpfen und wurden gemeinsam Vizeweltmeister und Vizeeuropameister. In dieser Zeit verlobten sie sich auch, doch 2017 folgte nach der beruflichen auch die private Trennung.

Instagram / evgenyvinokurov, Instagram / christina.haenni Evgeny Vinokurov und Christina Hänni

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer