Christina Hännis Kritik: Evgeny Vinokurov rechtfertigt sich

Evgeny Vinokurov (34) hat auf Instagram seine lange Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin und Ex Christina Hänni (35) thematisiert. Der Tänzer gab an, es zu bedauern, nicht schon früher Veränderungen in seiner Tanzpartnerschaft vorgenommen zu haben. Obwohl er keine Namen nannte, fühlte sich Christina direkt angesprochen. Evgeny verteidigte sich kurz darauf mit einem weiteren Statement. Er erklärte, seine Posts seien nie gegen jemanden gerichtet und betonte, wie wichtig ihm Ehrlichkeit und Authentizität in den sozialen Medien seien. "Jede Entscheidung betrifft andere Menschen – einfach, weil sie zu dem Zeitpunkt Teil meines Lebens waren", schrieb er unter anderem.

Gleichzeitig versicherte der Let's Dance-Star, großen Respekt vor den Menschen zu haben, die ihn begleitet haben. Seine Sicht sei lediglich eine subjektive Perspektive und er hoffe darauf, dass Meinungen stehen bleiben dürfen, auch wenn sie nicht geteilt werden. Die teilweise negativen Reaktionen seiner Community scheinen ihn trotzdem nicht unberührt zu lassen. "Hallo, liebe Leute. Ich höre oft, ihr wünscht euch mehr Ehrlichkeit auf Social Media. Mehr Offenheit. Mehr Echtheit", merkte der Tänzer an und ergänzte: "Aber dafür braucht es vor allem eins: einen Raum ohne Bewertung. [...] Auf meinem Profil geht es nur um mich. Meine Gedanken, meine Erfahrungen. Meine Rollen: als Tänzer, Unternehmer, Papa, Coach."

Evgeny und Christina galten über ein Jahrzehnt als eingespieltes Team auf dem Tanzparkett und meisterten zahlreiche Wettbewerbe miteinander. Ihre Zusammenarbeit war geprägt von Präzision, Leidenschaft und harter Arbeit, was sie zu einem Publikumsliebling machte. Privat waren die zwei verlobt, trennten sich jedoch 2017 nicht nur beruflich. Mittlerweile hat Christina ihr großes Glück in DSDS-Bekanntheit Luca Hänni (30) gefunden.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Christina Hänni und Evgeny Vinokurov

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Tänzer

Instagram / christina.haenni Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024