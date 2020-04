Das Jahr 2020 dürfte Film-Fans keine Freude bereiten! Eigentlich hätten die Kinobesucher schon seit einigen Tagen die Gelegenheit, sich die Neuverfilmung des Disney-Klassikers Mulan anzusehen. Die aktuelle Situation in Deutschland und vielen Teilen der Welt hatte aber dazu geführt, dass die am 27. März geplante Premiere auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Auch den neuen James Bond-Streifen ereilte dieses Schicksal: Der Starttermin wurde rund sieben Monate nach hinten verlegt. Doch das Film-Drama nimmt kein Ende: Jetzt sind weitere Release-Änderungen verkündet worden.

Nachdem Universal schon vor zwei Wochen offiziell bestätigt hatte, dass der Kino-Start von "Die Minions 2" aufgrund des unausweichlichen Produktionstops nicht wie geplant am 9. Juli dieses Jahres erfolgen könne, gibt es jetzt endlich ein neues Datum. Diese Terminverschiebung hat es in sich: Erst Anfang Juli 2021, ein ganzes Jahr später, sollen die gelben Mini-Männchen wieder ihr Unwesen auf den Kinoleinwänden treiben. "Sing 2", das ursprünglich an diesem Tag Premiere feiern sollte, wird damit in den USA auf den 22. Dezember verschoben.

Nicht nur die Movie-Welt wird durch die schnelle Verbreitung des Virus gerade ziemlich durcheinandergebracht – auch viele Fernsehformate müssen aus diesem Grund pausieren. Zuletzt sorgten mehrere positive Tests im Produktionskreis von The Masked Singer dafür, dass das fröhliche TV-Rätselraten vorerst nicht weitergehen kann.

Walt Disney Studios "Mulan"-Plakat

Getty Images "Minions"-Premiere in Los Angeles

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Das "The Masked Singer"-Faultier und Matthias Opdenhövel



