Seit Jahren kämpfe Deyjah Harris (18) mit Depressionen und Angstzuständen. Bereits vergangenes Jahr wurde bekannt, dass es die Tochter von Rapper T.I. (39) nicht leicht hat. Einmal im Jahr schickt ihr Vater sie zu einem Test, um ihre Jungfräulichkeit überprüfen zu lassen. Doch als ob das nicht schon schlimm genug für einen Teenager sei, gesteht sie jetzt, dass sie früher in der Schule gemobbt wurde. Seit ihrem elften Lebensjahr habe die Schülerin deswegen mit psychischen Problemen zu kämpfen.

In einem Youtube-Video spricht die 18-Jährige jetzt über ihre Erfahrungen. Seit der sechsten Klasse habe sie ein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein, erzählt sie. "Ich wusste, dass ich nicht beschreiben konnte, was los war", erklärt Deyjah. Sie habe versucht, sich selbst zu helfen, was ihr im Nachhinein aber mehr geschadet habe. "Ich fühlte mich unmotiviert und hatte den wiederkehrenden Gedanken, einfach nicht mehr hier sein zu wollen", führt sie weiter aus.

Ihre Sicht auf Angstzustände sei mittlerweile eine andere als die vor sieben Jahren. Dennoch sei es für sie nicht leichter geworden, schildert Deyjah. "Aber habt bitte nicht den Eindruck, als würde es nicht besser werden. Es geht darum, sich selbst zu heilen und keine Wunden aus der Kindheit mit in das Erwachsenenalter zu nehmen", fügt sie hinzu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / princess_of_da_south Deyjah Imani Harris im Feburar 2019

Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images Deyjah Imani Harris und T.I bei den Tony Awards in New York, Juni 2014

Instagram / princess_of_da_south Deyjah Imani Harris im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de