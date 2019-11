Der Rapper T.I. (39) behält seine Tochter Deyjah (18) offenbar gern im Auge – und geht dabei bis zum Äußersten! Der "Whatever You Like"-Interpret ist mittlerweile sechsfacher Papa. Die 18-Jährige ist seine älteste Tochter, die er zusammen mit seiner Ex-Partnerin Violeta Morgan bekam. Bisher stand die junge Frau nicht im Fokus der Öffentlichkeit – doch das änderte ihr Papa jetzt mit einer Aussage, die für Aufsehen sorgt: Er begleitet sie jedes Jahr zum Frauenarzt, um ihre Jungfräulichkeit zu überprüfen.

"Ich kann sagen, dass meine Tochter zu ihrem 18. Geburtstag noch Jungfrau war", gab der Rapper in dem Podcast Ladies Like Us zu verstehen. Nicht nur schickt Clifford Joseph Harris Jr., wie der 39-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, Deyjah jedes Jahr zum Gynäkologen. Er begleitet sie auch zu den Terminen: "Meistens gehen wir einen Tag nach ihrem Geburtstag. Dann klebe ich einen Post-it an ihre Tür: 'Gynäkologe. Morgen, 9.30 Uhr.'"

In T.I.s Familie gilt allerdings nicht gleiches Recht für alle: Während seine Älteste jedes Jahr den Jungfrauen-Test über sich ergehen lassen muss, ist sein 14-jähriger Sohn bereits sexuell aktiv. Damit habe er kein Problem, erzählte der Rapper in der Show weiter: "Ich will nicht, dass meine Kinder zu früh Sex haben. Aber wer sagt ihnen schon, wann die Zeit für sie reif ist?"

Instagram / princess_of_da_south Deyjah Imani Harris im August 2019

Instagram / princess_of_da_south Deyjah Imani Harris im Februar 2019

Getty Images T.I. im Oktober 2019

