Mit "Familie Dr. Kleist" verabschiedet sich jetzt ein Serien-Klassiker aus der deutschen Fernsehlandschaft. Seit knapp 16 Jahren waren Francis Fulton-Smith (53) und seine TV-Partnerin Christina Athenstädt (41) in [Artikel nicht gefunden] als Dr. Christian Kleist und Tanja Ewald zu sehen. In der ARD-Show ging es in insgesamt neun Staffeln um das Familien- und Berufsleben des Eisenacher Arztes aus Leidenschaft. Wegen schlechter Quoten wurde die Serie nun endgültig eingestellt.

Über die Absetzung berichtete MDR Thüringen erstmals in der vergangenen Woche, am Freitag bestätigte der Programmdirektor von Das Erste, Volker Herres, via Twitter, dass keine zehnte Staffel der Sendung mehr produziert werden wird: "Unsere Serie 'Familie Dr. Kleist' endet. Dank an alle Beteiligten", heißt es auf seinem Social-Media-Kanal. Auch eine Abschiedsausgabe werde es voraussichtlich nicht geben, die letzte Folge wäre somit bereits am 21. Januar gelaufen.

Dass ein immer kleineres Publikum die Arztserie schaute, hatte sich in den vergangenen Jahren bereits abgezeichnet. Nachdem die Episoden etliche Jahre am Dienstagabend zur Primetime gelaufen waren, entschied die ARD vor dreieinhalb Jahren, "Familie Dr. Kleist" schon um 18:50 Uhr auszustrahlen. Gegen andere Vorabendserien konnte sie sich danach nicht mehr behaupten: Zuletzt schalteten – statt fünf Millionen – laut Quotenmeter nur noch zwei Millionen Zuschauer ein.

ARD / Volker Roloff Francis Fulton Smith als Dr. Christian Kleist in "Familie Dr. Kleist"

ARD / Volker Roloff Christina Athenstädt als Tanja Ewald in "Familie Dr. Kleist"

ARD / Jacqueline Krause-Burberg Der Cast von "Familie Dr. Kleist"



