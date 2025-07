Mit diesem "Die Verräter"-Star ist Mirja du Mont jetzt dicke

Mirja du Mont (49) hat sich in der jüngsten Staffel der TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! nicht nur als starke Spielerin erwiesen, sondern dabei auch echte Freundschaften geschlossen. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Schauspielerin auf dem Lascana Summer Club Event, mit wem aus dem prominenten Cast sie noch immer in engem Kontakt steht. Besonders zu Younes Zarou (27) hat sie eine enge Verbindung aufgebaut. "Ich muss sagen, Younes und ich sind echt richtig dick. Also, mit dem habe ich ein richtig, richtig tolles Verhältnis", schwärmte Mirja und betonte, dass sie regen WhatsApp-Austausch pflegen.

Doch auch mit anderen Teilnehmern ist sie noch oft in Kontakt. Die Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (44) kennt sie bereits seit Jahren, was die Zusammenarbeit während der Sendung für Mirja besonders angenehm gemacht hat. Mit Charlotte Würdig (46) ist ebenfalls eine enge Freundschaft entstanden, die über das gemeinsame Show-Abenteuer hinausgeht. "Die hab ich da richtig doll kennengelernt", berichtete sie im Interview mit Promiflash. Auch Ralf Bauer (58) und Joe Laschet stehen weiterhin in gutem Kontakt mit ihr. Joe zollte sie großen Respekt für seinen fairen und positiven Umgang nach der Show. "Es war mir eine Ehre, mit euch zu spielen", habe er am Ende gesagt, was bei Mirja offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Mirja zeigte sich bei dem Event nicht nur gesprächsfreudig, sondern auch gewohnt stilsicher. Der zweifachen Mutter scheint es in letzter Zeit rundum gut zu gehen. Auf Fragen zu ihrem Privatleben reagierte sie gelassen und stellte klar: Der funkelnde Ring an ihrem Finger sei kein Verlobungsring, sondern ein Erinnerungsstück an ihre verstorbene Großmutter. Damit räumte sie charmant alle Spekulationen um eine neue Liebe aus dem Weg. Ihre familiären Wurzeln und die enge Bindung zu ihren Liebsten spielen für das Model offenbar eine zentrale Rolle.

RTL / Stefan Gregorowius Mirja du Mont, Schauspielerin

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidat Younes Zarou

RTL Wayne Carpendale, Charlotte Würdig, Mirja du Mont und Motsi Mabuse bei "Die Verräter", 2025

