Die TV-Welt trauert um Logan Williams (16). Bereits im Alter von zehn Jahren entdeckte der Kanadier seine Leidenschaft zur Schauspielerei. Mit seiner Rolle in der Hit-Serie "The Flash" gelang dem Jugendlichen der große Durchbruch. Vor wenigen Tagen gab es jedoch erschütternde Neuigkeiten: Der Teenie ist mit gerade einmal 16 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bisher unklar. Jetzt meldete sich seine Managerin zu Wort!

"Wir stehen unter Schock und trauern um diesen tragischen Verlust", erklärte Michelle Gauvin in einem Interview mit People. In ihrer Agentur vermittelt die Brünette Talente und Models für Filme, TV-Formate und Werbekampagnen. "Logan war ein außergewöhnliches Talent mit einem freundlichen Herzen und einem ansteckenden Geist", schwärmte die Agentin von ihrem verstorbenen Schützling und ergänzte: "Wir werden ihn alle sehr vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und seinen Liebsten."

In der erfolgreichen Serie "The Flash" verkörperte Logan die Rolle des Barry Allen – die jüngere Version der von Grant Gustin (30) gespielten Heldenfigur. Schauspieler Grant äußerte sich bereits vor wenigen Tagen via Instagram zum Tod seines jungen Kollegen: "Ich war nicht nur von Logans Talent beeindruckt, sondern auch von seiner Professionalität am Set."

Instagram / michellekarengauvin Michelle Gauvin, Managerin von Logan Williams

Instagram / grantgust Grant Gustin und Logan Williams

Getty Images Grant Gustin im Juli 2017



