Erschütternde Neuigkeiten um Logan Williams! Der Schauspieler wurde als Kind durch seine darstellerische Leistung in der Hit-Serie "The Flash" zum Star. In acht Folgen der ersten zwei Staffeln der CW-Show verkörperte er den jungen Barry Allen, die jüngere Version von Grant Gustins (30) Heldenfigur. Außerdem trat er in dem TV-Spektakel "Supernatural" sowie "The Whispers" und "When Calls the Heart" auf. Jetzt gibt es allerdings tragische News um den Kanadier: Logan ist verstorben!

Die Tragödie erregte vor allem durch Grants Post auf Instagram Aufsehen, dessen Foto ihn unter anderem mit Logan zeigt: "Ich habe gerade die erschütternden Neuigkeiten gehört, dass Logan Williams plötzlich gestorben ist. Ich war nicht nur von Logans Talent beeindruckt, sondern auch von seiner Professionalität am Set. Meine Gedanken und Gebete werden mit ihm und seiner Familie in einer für sie sicher unvorstellbar schwierigen Zeit sein", heißt es in dem Beitrag. Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

Allerdings meldete sich Logans Mutter in einem Bericht von Tri-City News zu Wort: Darin bedauerte sie, dass sie wegen der aktuellen Gesundheitskrise ihren Verlust auch noch ganz alleine verkraften muss: "Ich kann nicht mal meine Eltern umarmen, die ihr einziges Enkelkind verloren haben. Es ist hart", trauerte sie.

Instagram / theloganwilliams Logan Williams (r.) am Set von "The Flash"

Getty Images Schauspieler Grant Gustin

Instagram / grantgust Grant Gustin und Logan Williams



