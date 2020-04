Sind die Ermittlungen im Fall von Maeve Kennedy Townsend McKean und ihrem Sohn Gideon abgeschlossen? Die Enkelin des verstorbenen US-Politikers Robert F. Kennedy (✝42) und der Achtjährige kamen am vergangenen Donnerstag bei einem Kanu-Ausflug auf der Chesapeake Bay ums Leben. Am Montag fand die Polizei bereits die Leiche der Mutter. Zwei Tage später konnte nun auch der Körper des Jungen geborgen werden.

Das teilte die Maryland Natural Resources Police jetzt in einem offiziellen Statement mit: "Nach einer fünftägigen Suche mit Sonartechnologie für die Luftfahrt und die Unterwasserbildgebung haben die Behörden am 8. April gegen 13:40 Uhr die vermisste Person Gideon McKean geborgen." Die Beamten gaben an, dass sie den Leichnam in ca. sieben Meter Tiefe gefunden hätten – und das in 600 Metern Entfernung von seiner Mutter.

Schon am vergangenen Montag – also bevor die beiden überhaupt gefunden worden sind – hatten rund 120 Mitglieder der Kennedy-Familie per Video-Chat einen Gedenkgottesdienst abgehalten, um Abschied von Maeve und Gideon zu nehmen. Man ging schon zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass sie nicht überlebt haben.

Getty Images Maeve Kennedy Townsend McKean in New York, Dezember 2018

Instagram / robertfkennedyjr Maeve Kennedy Townsend McKean mit ihrer Familie

Getty Images Maeve Kennedy Townsend Mckean mit ihrer Familie



