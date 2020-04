Große Trauer um Maeve Kennedy Townsend McKean. Am vergangenen Donnerstag machte sich die Enkelin des ermordeten amerikanischen Politikers Robert F. Kennedy (✝42) mit ihrem Sohn Gideon Joseph zu einer Kanu-Tour auf. Während der Fahrt kam es auf dem Wasser zu einem Unfall, bei dem das Mutter-Sohn-Duo ertrank. Von den Verunglückten fehlte jede Spur – bis jetzt: Die Leiche der 40-Jährigen wurde gefunden!

Wie die zuständige Polizeistelle nun berichtete, wurde Maeves Leichnam am Montagnachmittag von den Einsatzkräften tot im Wasser geborgen. Der Fundort im US-Bundesstaat Maryland befindet sich nur wenige Kilometer südlich des Anwesens ihrer Mutter. Der achtjährige Sprössling konnte bisher aber noch immer nicht aufgefunden werden. In einer Mitteilung hieß es, dass die Suche nach dem Jungen am heutigen Dienstag wieder aufgenommen wird.

Am vergangenen Sonntag nahmen die Familienmitglieder und Freunde bereits Abschied von den Verstorbenen. "Sie war mein bester Freund und mein Seelenverwandter", äußerte sich Maeves Ehemann David via Facebook zutiefst über den Tod seiner Gattin erschüttert. Und auch der Verlust seines Kindes macht ihm schwer zu schaffen: "Mein Herz bricht", teilte der Witwer in seinem Brief mit.

Instagram / robertfkennedyjr Maeve Kennedy Townsend McKean mit ihrem Sohn Gideon

Instagram / robertfkennedyjr Maeve Kennedy Townsend McKean mit ihrer Familie

Getty Images Maeve Kennedy Townsend Mckean mit ihrer Familie



