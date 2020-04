Ende vergangener Woche hat sich ein furchtbares Unglück ereignet: Nachdem sich Maeve Kennedy Townsend McKean, Enkelin des ermordeten US-Generalstaatsanwalts und Senators Robert F. Kennedy (✝42), und ihr achtjähriger Sohn Gideon Joseph zu einer Kanu-Tour aufgemacht hatten, wurden sie als vermisst gemeldet. Am Freitag gab es die traurige Gewissheit, dass Mutter und Kind bei einem Bootsunfall ertrunken waren. Nun nahmen die Familienmitglieder der Verstorbenen im Netz rührend Abschied!

David McKean, der Ehemann von Maeve, veröffentlichte einen langen Brief auf Facebook. Darin schilderte er, was passiert war, dankte den Rettungskräften und verfasste liebevolle Zeilen über seine Frau: "Sie war mein bester Freund und mein Seelenverwandter. Man konnte ihre Stimme noch von Weitem hören. Sie war einfach magisch – mit endloser Energie dachte sie sich Spiele für unsere Kinder aus, nahm ein Projekt an, half in der Gemeinde mit und traf sich mit Freunden", schwärmte David. Auch über seinen Sohn und dessen Charakter schrieb er – und stellte klar: "Es ist unmöglich hier alles über ihn zu sagen. Mein Herz bricht, wenn ich es nur versuche."

Maeves Schwester Meaghan Kennedy Birdzell postete auf der Social-Media-Plattform einige Familienfotos – dazu schrieb sie: "Ich liebe meine Schwester und meinen Neffen so sehr. Ich sende all meine Liebe an David und seine Kinder Gabriella und Toby." Darüber hinaus ließen auch Maeves Cousin Joe Kennedy III und ihre Cousine Maria Shriver (64) ihrer Trauer im Netz freien Lauf.

Getty Images Maeve Kennedy Townsend McKean in New York, Dezember 2018

Getty Images Joe Kennedy III in New York, Dezember 2019

Getty Images Maria Shriver im Januar 2019



