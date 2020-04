Tolle Nachricht für alle Fans der Kids' Choice Awards in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Die Preisverleihung wird auch in diesem Jahr stattfinden! Das Show-Spektakel war genau wie die US-Version wegen der momentanen Gesundheitskrise vorerst abgesagt worden. Während es für das Original-Event noch keinen Ersatztermin gibt, ließen sich die Macher der deutschen Variante etwas ganz Besonderes einfallen: Die Verleihung wird einfach digital veranstaltet!

"Zusammen zu Hause" lautet das Motto der diesjährigen deutschen Kids' Choice Awards. Das Event wird am 12. April live über die Bildschirme flimmern. In einer Pressemitteilung von Nickelodeon heißt es: "Nachdem die große Show im Europa-Park aufgrund aktueller Sicherheitsvorkehrungen abgesagt wurde, gehen die KCAs in diesem Jahr mit der beliebten Countdown-Show und einer kreativen Preisverleihung per Home Videos bei Nick an den Start." Lisa und Lena (17) und Jan Köppen (37) werden moderieren.

Auch die ersten Stars und Sternchen, die in ihren eigenen vier Wänden performen werden, sind bekannt. Die Zuschauer können sich schon jetzt auf Rea Garvey (46), Lena Meyer-Landrut (28), Nico Santos (27), Fargo und Lea (27) freuen. Außerdem soll es Slime-Überraschungen per Fernverbindung geben. Wie gefällt euch das neue Konzept? Stimmt ab!

