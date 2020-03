Schlechte Nachrichten für alle Fans von Justin Bieber (26). Eigentlich sollte der Popstar seinen neuen Hit "Intentions" gemeinsam mit dem Rapper Quavo (28) am 22. März bei den Kids' Choice Awards performen – ein Auftritt, auf den alle sehnsüchtig gewartet hatten. Nun müssen die Fans aber weiterhin Geduld aufbringen: Wegen der Corona-Krise mussten die Kids' Choice Awards jetzt verschoben werden.

Das teilte der Sender Nickelodeon, der die Preisverleihung jährlich veranstaltet, jetzt in einem Statement gegenüber Deadline mit: "Die Kids' Choice Awards, die am 22. März 2020 in Los Angeles stattfinden sollten, werden verschoben, um die Sicherheit und Gesundheit aller Personen, die mit der Show zu tun haben, zu gewährleisten. Das ist unsere Hauptpriorität. Weitere Informationen zu einem neuen Datum sollen jedoch bald folgen." Justin hat sich zu der Absage bisher noch gar nicht geäußert.

Auch die anstehende Tour des 26-Jährigen wird aufgrund der Corona-Ausbreitung wohl anders ablaufen als ursprünglich geplant. Viele der Konzerte werden in deutlich kleineren Hallen stattfinden. Was sagt ihr dazu, dass die Kids' Choice Awards verschoben werden? Stimmt ab!

Getty Images Sway, Justin Bieber und Quavo bei der Show "Fresh Out Live"

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020

Getty Images Justin Bieber in New York im Februar 2020

