Die Sportwelt trauert um einen ihrer jungen Stars! Schon als Kind widmete Colby Cave seine Freizeit ausschließlich dem Eishockey und spielte schon in seiner Juniorenzeit für diverse Teams rund um seine kanadische Heimatstadt Battleford. Seit Anfang 2019 stand der Center-Spieler für die Edmonton Oilers in der National Hockey League auf dem Eis. Nun müssen seine Familie, Freunde und Fans eine traurige Nachricht verkraften: Mit nur 25 Jahren ist Colby überraschend verstorben.

"Mein Herz ist gebrochen. Die physischen, mentalen und emotionalen Schmerzen, die ich erleide, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, zu berühren oder zu halten, ist unerträglich", schreibt seine Witwe Emily auf ihrem Instagram-Kanal und trägt die schreckliche Gewissheit damit an die Öffentlichkeit. In der Spielpause, die aufgrund der aktuellen Lage auch in Kanada herrscht, musste sich der Sportler vor wenigen Tagen aufgrund einer Hirnblutung einer Notoperation unterziehen. Nach Komplikationen wurde er zunächst in ein künstliches Koma versetzt – jetzt hat er den schweren Kampf verloren.

In dem emotionalen Statement nur wenige Stunden nach dem Tod ihres Liebsten fällt es Emily sehr schwer, ihre Trauer in Worte zu fassen. "Du bist mein Ein und Alles. Du wirst es immer sein. Danke, dass du jetzt der beste Schutzengel bist", schreibt sie weiter zu mehreren Aufnahmen, die im Krankenhaus entstanden sind, und verabschiedet sich so von dem 25-Jährigen.

Getty Images Eishockey-Star Colby Cave

Instagram / em.cave Die Hand von Colby Caves Frau

Instagram / em.cave Emily und Colby Cave



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de