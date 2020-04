Colby Caves (25) Witwe ist in tiefer Trauer! Am Osterwochenende schockierte der Tod des Eishockeystars seine Familie, Fans und Sportfreunde auf der ganzen Welt: Colby war mit gerade einmal 25 Jahren überraschend nach einer Notoperation am Gehirn verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Emily, die er erst im Juli 2019 geheiratet hatte. Im Netz nahm sie nun rührend Abschied von der Liebe ihres Lebens.

Auf Instagram widmete die Blondine dem NHL-Spieler gleich mehrere Postings. "Der körperliche, geistige und emotionale Schmerz, den ich empfinde, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, zu berühren oder zu halten, ist unerträglich", beschrieb sie in einen der Beiträge ihre Gefühlslage. Colby werde immer ihr Held sein und das Größte, was ihr je begegnet sei. Zu diesen Worten veröffentlichte Emily Bilder von Colbys Krankenhausbett.

Ein Clip zeigt außerdem eine Szene ihrer Hochzeit im vergangenen Sommer. Gerade diese Erinnerung gibt der Witwe in dieser Zeit Kraft. "Heute Abend höre ich mir sein Gelübde in Dauerschleife an, um den Schmerz zumindest ein wenig zu dämpfen. Ich liebe dich, Colb! Ich danke dir, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hast!", schrieb sie zu dem emotionalen Video.

Anzeige

Instagram / em.cave Emily und Colby Cave, Silvester 2019

Anzeige

Instagram / em.cave Emily und Colby Cave im Urlaub

Anzeige

Instagram / em.cave Colby und Emily Cave, Juni 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de