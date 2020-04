Ostern 2020 ist anders als jemals zuvor. Aufgrund der aktuellen Situation müssen die meisten Menschen auf den typischen Feiertagbesuch bei Omi und Opi verzichten. Große Familienzusammenkünfte stehen in diesem Jahr bei niemandem an, der nicht ohnehin mit einem Großteil seiner Liebsten unter einem gemeinsamen Dach lebt. Davon lassen sich die Influencer aber nicht die Laune verderben. Auch in diesen etwas tristen Momenten wollen die Netz-Stars ihren Usern gute Laune bescheren und gaben sich deshalb bei ihren Oster-Beiträgen größte Mühe. Promiflash zeigt euch eine Auswahl der coolsten Feiertagspostings.

Sarah (28) und Dominic Harrison (28) stellten beispielsweise ein Foto mit Töchterchen Mia (2) auf Instagram online. Extra fürs Fest bemalten Papa und Tochter den Bauch der werdenden Zweifach-Mama mit einem Osterei. Das Fruchtbarkeitssymbol nutzte auch Ex-Love Island-Liebling Melissa (24) für ihr Foto. "Danke Mama, dass du mir dein krasses Dekorationsei anvertraut hast", textete die Reality-Lady zu einem Foto, auf dem sie das riesige Deko-Element präsentiert.

Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und Freundin Jennifer Lange (26) setzten hingegen auf ein anderes Oster-Symbol. Sie posierten mit angeklebten Hasenöhrchen für ihren Beitrag und Jenny witzelte dazu: "Ich glaube, uns beiden wird nie langweilig werden." Im Gegensatz dazu pfiff Gerda Lewis (27) auf die übliche Eier-Hasen-Konvention und ließ sich stattdessen mit einem Blumenstrauß ablichten. Den "Frohe Ostern"-Wunsch vergaß sie natürlich nicht.

Zum Feiertag "Alles Gute" wünschten auch die Influencerinnen Vanessa Tamkan (23), Kisu, Natalia Osada (29) oder Valentina Pahde (25). Lediglich letztere Dame setzte sich auf ihrem Beitrag aber auch ostermäßig in Szene. Die anderen drei Ladys veröffentlichten stattdessen kunstvoll gestaltete Gute-Laune-Fotos. Kein offensichtlicher Feiertagsbezug – aber trotzdem schön, anzusehen!

Instagram / melissadamilia Ex-"Love Island"-Star Melissa

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange an Ostern 2020

Instagram / gerdalewis Influencerin Gerda Lewis im April 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkans Posting zu Ostern 2020

Instagram / kisu Bloggerin Kisu an Ostern im April 2020

Instagram / nataliaosada Natalia Osada an Ostern 2020

Instagram / valentinapahde Osterhäschen Valentina Pahde



