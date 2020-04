An den Feiertagen lassen sich die Harrisons nicht unterkriegen. Aktuell steht die Familie immer wieder im Mittelpunkt des Instagram- und auch des Medieninteresses. Der Grund dafür: Oliver Pocher (42) nimmt Sarah (28) und Dominic (28) regelmäßig in seinen allabendlichen Influencer-Diss-Videos aufs Korn und kritisiert dort vor allem, dass das Paar seine Tochter so häufig im Netz präsentiert. Davon will sich die bald vierköpfige Familie an Ostern aber nicht die Laune verderben lassen!

Auf Instagram postete Sarah am Ostersonntag ein Bild mit Ehemann Domi und Töchterchen Mia (2), das die drei überglücklich strahlend zeigt. Die Harrisons vertrieben sich die freie Zeit damit, ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dominic und Mia bemalten Sarahs Bauch mit einem kunterbunten Osterei. Wie viel Spaß sie dabei hatten, zeigt auch ein Video, das Sarah in ihrem Beitrag teilte. Das Endergebnis gibt es aktuell im Post zu sehen. "Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Osterfest", schrieb die bald zweifache Mutter dazu.

In ihrer Story verrät die Influencerin auch, wie die Familie die Feierlichkeiten in diesem Jahr begeht. Leider gibt es zwar keinen Besuch von Mias Großeltern, dafür aber Kuchen und eine ausgiebige Eiersuche. Besonders schön: Sarahs Eltern fuhren trotz des aktuellen Kontaktverbots extra 1,5 Stunden zu ihr nach München, um kleine Ostergeschenke vor die Tür zu stellen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose Harrison mit Mama Sarah an Ostern 2020

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei der Glow 2019

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Die Harrisons im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de