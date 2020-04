Jennifer Lopez (50) ist offenbar ein großer Fan von "Natürlich blond"! Die Komödie, in der Reese Witherspoon (44) eine modebewusste Jurastudentin verkörpert, wurde 2001 von den Zuschauern gefeiert – und ist bis heute für viele ein echter Kultstreifen. 2019 schlüpfte Kim Kardashian (39) in die Rolle der Hauptfigur Elle Woods und stellte deren Uni-Bewerbungsvideo in beinahe voller Länge nach! Sie ist allerdings nicht die einzige Prominente, die hellauf begeistert von der Blondine ist: Auch J.Lo bekommt offenbar nicht genug von der Filmfigur und wünscht sich deshalb sogar eine Fortsetzung!

Während der Zeit der Selbstisolation geht Reese aktuell immer wieder live auf Instagram und schaltet interessante Gäste per Videochat dazu. Am Montag hielt sie auf diese Weise ein Schwätzchen mit Jennifer Lopez. Dabei erzählte die Sängerin ganz aufgeregt: "Oh mein Gott, wir haben letztens 'Natürlich blond' geguckt!" Sie habe ihren Kindern den Comedy-Klassiker gezeigt und sie hätten ihn geliebt. Da ihre Tochter Emme Maribel Muñiz (12) wissen wollte, wie Elles Geschichte weitergeht, habe ihr Jennifer erklärt: "Es gibt noch einen zweiten und einen dritten Teil." Doch Hauptdarstellerin Reese stellte dazu klar: "Nein, es gibt nur einen zweiten Teil, aber wir arbeiten vielleicht an einem dritten Teil!" Von dieser Idee war die "Booty"-Interpretin sofort begeistert und meinte: "Das solltet ihr! Deine Rolle ist so toll!"

Wenn sie nicht gerade online mit Promis plaudert, scheint sich Reese die Zeit in der Isolation mit Sport zu vertreiben. Paparazzi erwischten die Hollywood-Beauty am Dienstag beim Joggen. Bei bestem Wetter lief sie durch Los Angeles und schützte sich mit einer Kappe vor einem Sonnenstich.

