Kim Kardashian (39) verwandelt sich an Halloween in eine echte Kultblondine! In den vergangenen Jahren hatte die Reality-TV-Beauty anlässlich des Gruselfests auf ausgefallene, aber stets aufreizende Kostüme gesetzt: Ob als Pamela Anderson (52)-Verschnitt, Victoria's Secret-Engel oder Madonna (61)-Imitation – jede Menge nackte Haut und knappe Verkleidungen sind ein Muss bei der vierfachen Mutter. So auch in diesem Jahr: Mit blonder Mähne und amüsantem Akzent wurde aus Kim ganz fix Elle Woods aus dem Film "Natürlich blond!"

Was für eine coole Kostümierung! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 39-Jährige am Donnerstagabend gleich mehrere Aufnahmen, die sie als Ebenbild der berühmten Rechts-Studentin aus der Roman-Verfilmung von 2001 zeigt. In einem rosa Mini-Kleid und mit einem Chihuahua in der Handtasche sieht Kim dem Charakter von Reese Witherspoon zum Verwechseln ähnlich. Auf weiteren Fotos blickt die Unternehmerin zudem im knappen Glitzerbikini in die Kamera – und präsentiert dabei ihre Wahnsinns-Kurven! Passend zu ihrer Rolle stellte Kim auch das legendäre Harvard-Bewerbungsvideo des Streifens nach, indem sie sich als perfekte Jura-Studentin für die Elite-Universität vorstellte.

Die Verkleidung der Kurven-Queen passte in diesem Jahr tatsächlich wie die Faust aufs Auge: Schließlich hatte Kim erst vor wenigen Monaten stolz erklärt, aktuell Jura zu studieren und trotz ihres Status als Society-Girl eine ernstzunehmende Anwältin werden zu wollen – ganz wie Elle Woods in "Natürlich blond"!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian als Elle Woods, Halloween 2019

Anzeige

Action Press/United Archives GmbH Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich Blond"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de