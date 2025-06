Reese Witherspoons Tochter hat Red-Carpet-Debüt mit Freund

Ava Phillippe (25), die Tochter der Hollywood-Größe Reese Witherspoon (49), hat kürzlich ein ganz besonderes Ereignis gefeiert: ihr Red-Carpet-Debüt mit ihrem Freund Dakota Brubaker. Das Paar zeigte sich am Samstag gemeinsam bei einer Party in Los Angeles. Zusammen traten sie im Blitzlichtgewitter vor die Kameras. Es handelt sich dabei um das erste Mal, dass die 25-jährige Influencerin und der Musiker offiziell Seite an Seite über den roten Teppich gingen. Ihr Auftritt folgt auf die Neuigkeit, dass die beiden kürzlich zusammengezogen sind.

Noch vor wenigen Monaten erreichte Ava einen anderen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere: Sie feierte im April ihr Schauspieldebüt in der Serie "Doctor Odyssey" und war nur kurze Zeit später erneut im TV zu sehen – diesmal in "Ransom Canyon". Dort übernahm sie die Rolle der jungen Version von Amala, der verstorbenen Ehefrau von Josh Duhamels (52) Charakter. Die Teilnahme an diesen Projekten scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass die Tochter von Reese Witherspoon möglicherweise bereit ist, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten.

Während Ava ihrer Mutter sehr nahe steht, hat sie zu ihrem Vater Ryan Phillippe (50) keinen Kontakt mehr. "Sie hat keine Verbindung zu ihm und spricht kaum über ihn", gab eine Quelle vor wenigen Wochen im Gespräch mit Daily Mail an. Angeblich sei Ryan seit Jahren keine präsente Vaterfigur in ihrem Leben gewesen. Die Entfremdung begann offenbar bereits im Jahr 2018, nachdem Ryan mit schweren Vorwürfen konfrontiert wurde. Seine Ex-Freundin Elsie Hewitt verklagte ihn wegen körperlicher Gewalt. Der Fall wurde laut Medienberichten außergerichtlich beigelegt, doch Ava hat der Vorfall offenbar stark beeinflusst.

Getty Images Schauspielerin Ava Phillippe und Musiker Dakota Brubake

Getty Images Ava Phillippe und Dakota Brubaker im Juni 2025

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe mit seinen Kindern Ava und Deacon, 2018