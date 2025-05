"Natürlich Blond"-Prequel "Elle" startet schon diesen Sommer

Gute Nachrichten für Fans der 2001 erschienenen Kultkomödie "Natürlich Blond": Schon diesen Sommer startet die neue Serie "Elle" bei Amazon Prime Video, welche die Vorgeschichte der Filmreihe auf die Leinwand bringen soll. In der Hauptrolle schlüpft Lexi Minetree in die ikonischen Schuhe von Profi-Blondine Elle Woods. Die Serie spielt Jahre vor den Geschehnissen des ersten Kinofilms mit Reese Witherspoon (49) und zeigt, wie Elle während ihrer Highschool-Zeit zu der ehrgeizigen jungen Frau wurde, die später die renommierte Harvard Law School besucht. Die freudige Botschaft über das schon bald erscheinende Prequel wurde laut Deadline im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in New York verkündet, wo das Streamingportal sein neues Serien-Line-up präsentierte.

Neben Lexi sind June Diane Raphael als Elles Mutter Eva und Tom Everett Scott als ihr Vater Wyatt mit von der Partie. Ergänzt wird das Ensemble durch Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney, Zac Looker und viele weitere bekannte Gesichter. Showrunnerin Laura Kittrell, die auch für Serien wie "High School" und "Insecure" verantwortlich war, entwickelte die Serie gemeinsam mit Caroline Dries – bekannt für ihre Arbeit bei Vampire Diaries und "Batwoman". Selbstverständlich wird auch Reese wieder mit an Bord sein – dieses Mal allerdings hinter den Kameras: Gemeinsam mit ihrer Firma Hello Sunshine und den Amazon MGM Studios organisiert die Oscar-Preisträgerin die Produktion des Prequels.

"Natürlich Blond" machte Reese 2001 als taffe und liebenswerte Elle weltweit bekannt und bescherte ihr einen Karriereschub, von dem sie bis heute zehrt. Trotzdem ruhte sie sich auf ihren Lorbeeren nie aus: Mit ihrer Produktionsfirma hat sich die 49-Jährige darauf spezialisiert, Geschichten zu erzählen, die Frauen in den Mittelpunkt stellen und deren vielschichtige Herausforderungen thematisieren. Mit Projekten wie "Big Little Lies" und "The Morning Show" hat Reese nicht nur erfolgreiche Serien ins Leben gerufen, sondern auch gesellschaftliche Themen wie fehlende Gleichberechtigung und das Navigieren in einer von Männern dominierten Industrie salonfähig gemacht. Inwiefern dieses Engagement Einfluss auf die neue Prime-Video-Produktion haben wird, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Anzeige Anzeige