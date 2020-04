Traurige Neuigkeit über JayJay Jackpot! Der YouTube-Star, der mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse hieß, wurde durch seine lustigen Videos auf der Plattform bekannt. Über 250 Tausend Abonnenten verfolgen regelmäßig das Leben der Kult-Blondine. Doch bereits seit Längerem litt die 32-Jährige an einem Herzfehler und musste sich deswegen immer wieder in ärztliche Behandlung geben. Nun ist JayJay aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation verstorben.

Wie ihr Management jetzt gegenüber Bild bekannt gab, ist die Blondine vergangene Nacht um 00:40 Uhr in der Medizinischen Hochschule Hannover verstorben. Grund dafür war Organversagen, wie ihr Manager Carlo Vista ausrichtete. Trotz langer Krankheit sei ihr Tod dennoch überraschend gekommen. "Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten", verkündete er.

In ihren Videos ließ sich JayJay ihre Krankheit nie anmerken. Die Hannoveranerin erklärte auf ihrem Kanal, wie sie die Welt verstand, und stellte sich dabei mit Absicht weniger schlau an. Mit Erfolg, denn auch auf Instagram folgen ihr über 111 Tausend Abonnenten. Zuletzt lebte JayJay bei ihren Eltern in Neustadt am Rübenberge.

