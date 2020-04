Die Fans trauern um JayJay Jackpot. Die YouTuberin ist vor wenigen Tagen mit gerade einmal 32 Jahren an Organversagen gestorben. Sie hatte schon lange mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit 2014 hatte sich Janina-Dominique Buse, wie JayJay mit bürgerlichem Namen hieß, auf der Videoplattform einen Namen gemacht. Schon ein Jahr später machte sie aber auch die TV-Landschaft unsicher: JayJay war 2015 bei DSDS zu sehen!

Die Blondine stellte in der Castingshow allerdings nicht ihr Gesangstalent unter Beweis. Stattdessen war sie immer wieder in kurzen Einspielern zu sehen und hat Musikbegriffe wie Timbre oder atonal erklärt – natürlich auf ihre einzigartige JayJay-Art. Auf YouTube wurde sie nämlich vor allem durch ihre lustigen Erklärvideos berühmt, in denen sie sich absichtlich dumm stellte und auf schräge Weise alltägliche Dinge beschrieb.

JayJay stellte zum Beispiel in einem Clip klar, was es mit dem Wort Auftakt auf sich hat: "Auftakt ist, wenn man nicht weiß, wann man anfangen muss zu singen und das ist so ein Teil, das ist auf dem Takt drauf und das blinkt in so ganz vielen Farben." Mit diesen sinnfreien Musiklektionen sorgte sie damals in jeder Folge für Lacher.

Anzeige

Facebook / JayJay Jackpot JayJay Jackpot, YouTuberin

Anzeige

Facebook / https://www.facebook.com/pg/eurejayjay/photos/?ref=page_internal JayJay Jackpot im Mai 2018

Anzeige

Facebook / eurejayjay JayJay Jackpot im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de