JayJay Jackpot war kurz davor, wieder so richtig auf YouTube durchzustarten! Die Netz-Beauty erlangte ab 2014 durch ihre lustigen Erklärvideos auf der Videoplattform immer mehr Bekanntheit. Dann wurde es allerdings plötzlich ruhig um die kultige Blondine. Jetzt ist JayJay, die mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse hieß, mit nur 32 Jahren verstorben. Dabei hatte sie eigentlich noch so große Zukunftspläne: JayJay wollte gerade ihr Comeback feiern.

Etwa drei Jahre lang herrschte auf dem YouTube-Kanal der Web-Beauty Funkstille. Im Februar konnten sich ihre Follower dann endlich wieder über zwei kurze Clips von ihr freuen. Wenn es nach der gebürtigen Hannoveranerin gegangen wäre, wäre das aber noch längst nicht alles gewesen. Ursprünglich hatte JayJay vor, ihre Karriere in diesem Jahr wieder richtig anzukurbeln. Laut Bild habe es sogar schon Gespräche für ein TV-Format gegeben.

Ihre Netz-Pause musste JayJay damals aus gesundheitlichen Gründen einlegen. Sie litt bereits seit ihrer Kindheit an einem schweren Herzfehler und musste immer wieder in medizinische Behandlung. Zwischenzeitlich wog sie aufgrund ihrer Erkrankung, die sie letztendlich sogar ihr Leben kostete, nur noch 38 Kilogramm, wie sie 2018 in einem Interview mit dem Sat.1 Frühstücksfernsehen verriet.

Facebook / JayJay Jackpot YouTube-Star JayJay Jackpot im Mai 2018

Facebook / JayJay Jackpot Netz-Star JayJay Jackpot

Facebook / JayJay Jackpot YouTube-Star JayJay Jackpot



