Allen Daviau ist verstorben. Bekannt wurde der Kameramann unter anderem durch seine Arbeit an Filmen wie "E.T." oder "Die Farbe Lila". Für das, was er in der Filmbranche leistete, wurde er im Laufe seiner Karriere fünfmal für den Oscar nominiert. Doch wie bekannt wurde, hatte der US-Amerikaner an der neuartigen COVID-19-Krankheit gelitten. Am Mittwoch starb Allen nun an der Erkrankung.

Lange Zeit habe der Hollywood-Star im Motion Picture & Television Country House and Hospital in Los Angeles gelebt, einem Senioren- und Pflegeheim. Dort soll er laut Colman Andrews, einem Freund, verstorben sein. Auch Allens Cousin Christopher Rice bestätigte auf Facebook das Ableben des Hollywood-Stars: "Auf Wiedersehen mein brillanter Cousin. Für uns lebst du in deinen wunderbaren Filmen weiter." Sein Verlust mache für ihn die aktuelle globale Krise noch realer als zuvor, schrieb er.

Seine Karriere als Kameramann begann Allen in den 1960er Jahren für Werbefilme der Musikbranche. Dabei drehte er unter anderem für Künstler wie Jimi Hendrix oder The Who. Später spezialisierte er sich dann auf die Film- und Fernsehproduktion und arbeitete schlussendlich mit Star-Regisseur Steven Spielberg (73) an "E.T.". Während er bei den Academy Awards leer ausging, erhielt Allen 2007 eine Auszeichnung für sein Lebenswerk von der "American Society of Cinematographers".

Getty Images Allen Daviau im August 2011 in Kalifornien

Getty Images Allen Daviau im Februar 2007 in Kalifornien

Getty Images Allen Daviau im August 2007 in Kalifornien



