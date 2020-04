Die Fußballwelt trauert um Norman Hunter. Bereits im jungen Alter von 16 Jahren entdeckte der britische Fußballer seine Leidenschaft zum Ballsport und wurde Mitglied der Leeds United. 1969 gewann der Profikicker seinen ersten Meistertitel und war unter anderem für den Aufstieg seiner Mannschaft verantwortlich. In den 1980er-Jahren fungierte der ehemalige Profisportler als Trainer, bevor er anschließend seine Fußball-Karriere komplett beendete. Jetzt teilte sein Ex-Verein die traurige Meldung: Norman ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

"Leeds United ist am Boden zerstört, seit wir erfahren haben, dass die Klub-Ikone Norman Hunter im Alter von 76 Jahren verstorben ist", heißt es in einer aktuellen Erklärung des Sportvereins Leeds United. In der vergangenen Woche wurde bei dem Ex-Kicker das Coronavirus nachgewiesen, woraufhin er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am heutigen Freitagmorgen verstarb Norman an den Folgen der Infektion, die sich offenbar verschlechtert hatte.

"Er hinterlässt ein großes Loch in der Leeds-Familie. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Normans Familie und Freunden", teilte ein Sprecher des Vereins mit. Der britische Fußball-Star hinterlässt seine Frau Susanne Harper und die gemeinsame Tochter Claire.

Getty Images Norman Hunter im Juli 1969

Getty Images Norman Hunter, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images Norman Hunter im August 1974



