Ist zwischen diesen beiden Temptation Island-Rivalinnen etwa doch alles in Butter? Aktuell versuchen die beiden Singledamen Jacqueline Siemsen und Roxy den vergebenen Kandidaten Calvin Kleinen auf der Insel der Versuchung um den Finger zu wickeln. Vor allem Jacky schien in den vergangenen Folgen dabei jede Menge Erfolg zu haben – sie durfte sogar mehrfach im Bett des Muskelmannes nächtigen. Beim Musikvideodreh zu Calvins "Temptation Island"-Song trafen die beiden Flirt-Kontrahentinnen in Deutschland wieder aufeinander. Doch anders als ursprünglich behauptet wurde, gab es am Set überhaupt keinen Zickenkrieg zwischen den Mädels, wie Jacky Promiflash berichtete!

Calvin hatte kurz nach dem Musikvideoshoot gegenüber Promiflash erklärt, dass er seiner Partnerin Pia Peukmann und den beiden Verführerinnen nicht erzählt habe, dass alle drei beim Dreh eine Rolle spielen würden. Sonst wären sie nämlich niemals erschienen. Doch tatsächlich sei nur Pia nicht eingeweiht gewesen, wie Jacky nun offenbarte. Spannungen zwischen ihr und Roxy habe es außerdem nur gegeben, weil Calvin sie offenbar gegeneinander ausspielen wollte: "Wir hatten leichte Unstimmigkeiten, da Calvin uns anscheinend gegenseitig falsche Dinge erzählt hat und uns versucht hat, gegeneinander aufzuhetzen." Den beschriebenen Stress habe es am Set nie gegeben.

Roxy und Jacky seien schon nach dem Ende von "Temptation Island" wieder via WhatsApp in Kontakt getreten. Ihren damaligen Konkurrenzkampf um Calvin hätten sie längst aus der Welt geschafft. "Wir haben uns ausgesprochen und alles geklärt und somit ist bei Roxy und mir alles cool!", stellte sie klar.

Jacky, "Temptation Island"-Verführerin 2020

Calvin Kleinen, Pia Peukmann, Jacqueline Siemsen und Roxy

Roxy, "Temptation Island"-Verführerin 2020

