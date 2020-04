Temptation Island-Bekanntheit Calvin Kleinen hat gerade einen eigenen Song zur Show veröffentlicht. Zusammen mit Verführerin Kübra Belen hat er den Titel "Versuchung" eingesungen. Passend dazu kam auch ein Musikvideo raus, in welchem nicht nur Calvins Noch-Freundin Pia Peukmann, sondern auch seine beiden größten Versuchungen Roxy und Jacqueline Siemsen zu sehen sind. Wer genau hinguckt, wird noch ein Reality-TV-Gesicht erkennen: Ex-Adam sucht Eva-Star Thomas Wasik!

Doch was hat der mit Calvin am Hut? Das verriet Thomas nun Promiflash: Über einen gemeinsamen Bekannten lernten sich die beiden Trash-TV-Jungs kennen. Thomas half mit einem weiteren Freund dabei, den Rapsong fertig abzumischen. "Dann haben wir gesagt, lass uns auch im Musikvideo am Start sein. Passt ja alles, ‘Adam sucht Eva’ und ‘Temptation Island’, zwei Reality-Sternchen, die gemeinsame Sache machen", berichtete er. Als Butler und Barkeeper ist Thomas im Clip zu sehen. Dass es zwischen Roxy und Jacky am Set ordentlich gekracht hat, bekam auch er mit: "Die waren wie zwei fauchende Katzen, die sich beefen, wenn sie aufeinandertreffen. Das haben die Mädels aber super überspielt, auch wenn dieser latente Hass irgendwie da war".

Vor sechs Jahren nahm der Schauspieler an der ersten Staffel "Adam sucht Eva" teil – und sorgte als erster nackter TV-Adam für Furore. Er brachte danach gleich mehrere Singles raus. Dass Calvins neuer Song nicht bei jedem gut ankommt, wundert ihn nicht: "Solche Formate bieten dafür eine riesige Fläche. Man muss sich als Reality-Sternchen ein dickes Fell wachsen lassen. Ich glaube aber, Calvin steht da drüber. Das sind einfach frustrierte Möchtegern-Internet-Rambos", stellte er klar.

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen, Pia Peukmann, Jacqueline Siemsen und Roxy

Instagram / thomaswasiklichtcoach Thomas Wasik, 2018

TVNOW / Jovan Evermann Roxy, "Temptation Island"-Verführerin 2020

TVNOW / Jovan Evermann Jacky, "Temptation Island"-Verführerin 2020



