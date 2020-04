Disney+ bekommt ordentlich Gegenwind! Seit Ende März ist der Streamingdienst aus dem Mäusekonzern endlich auch in Deutschland verfügbar. Auf dem Portal befinden sich viele Zeichentrickfilme wie König der Löwen oder Aladdin, aber auch Filme wie zum Beispiel "Splash – Eine Jungfrau am Haken". Der Film mit Tom Hanks (63) und Daryl Hannah (59) macht aktuell aber viele User sprachlos. Der Grund: Der Po der Hauptdarstellerin wurde nachträglich zensiert!

In dem Komödienklassiker spielt Daryl eine Meerjungfrau, deren Fischschwanz sich in Beine verwandelt, sobald sie an Land ist. Ursprünglich sieht man in dem Streifen von 1984 in diesen Szenen auch mal den Po der Blondine – doch jetzt nicht mehr! In einer Sequenz zum Beispiel, in der Daryl nackt ins Meer springt, wird ihr Hinterteil durch Haare verdeckt, die digital nachträglich hinzugefügt wurden, wie Variety berichtet. In einer weiteren Szene spaziert die damals 24-Jährige nackt zur Freiheitsstatue – im Original ist ihr Po unzensiert zu sehen, in der aktuellen Version ist ihre Kehrseite geblurrt.

Auf Twitter machen sich einige Fans über diese Prüderie lustig: "Ja, die Kinder müssen vor Hintern geschützt werden" und "Meerjungfrauen haben nun mal haarige Pos, das musste angepasst werden", schreiben zum Beispiel zwei User belustigt auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Tom Hanks und Daryl Hannah in "Splash"

Anzeige

Getty Images Daryl Hannah, Oktober 2015

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Daryl Hannah und Tom Hanks in "Splash"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de