Sophia Thomalla (30) kontert gegen anzügliche Kommentare! Im Netz stellt sich die Schauspielerin regelmäßig freizügig dar: egal ob beim Sonnen im Bikini, im engen Glitzerkleid oder leicht bekleidet vor einem Spiegel. Die körperbetonten Aufnahmen scheinen jedoch nicht nur die Fans zu begeistern – in der letzten Zeit häufen sich auch jede Menge Fake-Profile, die sich zu ihren Beiträgen äußern. Davon hat das Model jetzt offenbar genug: Sophia holt zum Gegenschlag aus!

"Was machst du, wenn du mit mir in meinem Zimmer bist?", lautet die Frage eines von einer Software gesteuerten Sex-Bots unter Sophias neuem Instagram-Bild im Leoprint-Slip. Auf die pikante Frage hat die Tochter von Simone Thomalla (55) eine klare Antwort: "Abhauen!" Für ihren Konter erntet Sophia reichlich Zuspruch und sorgt für Gelächter bei ihrer Community.

Für die knappe Aussage erhielt die 30-Jährige in kürzester Zeit rund 1.000 Likes ihrer amüsierten Follower. Sophias Stiefvater Silvio Heinevetter (35) fragte die TV-Bekanntheit in seinem Kommentar ebenfalls, was sie denn in seinem Zimmer machen würde. Neben über 200 "Gefällt mir"-Klicks hat der Profihandballer von Sophia selbst noch keine Antwort bekommen.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im März 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im April 2020

Getty Images Silvio Heinevetter, Profihandballer



